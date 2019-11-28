اعتبر متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك أن "تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول سوريا، محاولة لإنعاش ماضي فرنسا الاستعماري في سوريا"، مشيراً إلى أنه "يجب على الرئيس الفرنسي أن ينظر إلى بلده الذي ينفذ عمليات في جميع أنحاء إفريقيا من أجل حماية مصالحه الاستعمارية، ضاربا بالقانون الدولي عرض الحائط".
وشدد على أن "من ينتقدون مكافحة تركيا للإرهاب لا يعنون لنا شيئا، وسنذكرهم باستمرار بأنه ينبغي عليهم حماية القيم الديمقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالعدالة والتنمية: تصريحات ماكرون حول سوريا إنعاش للماضي الاستعماري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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