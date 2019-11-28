مسؤول بالعدالة والتنمية: تصريحات ماكرون حول سوريا إنعاش للماضي الاستعماري

اعتبر متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي ​عمر جليك​ أن "تصريحات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، حول ​سوريا​، محاولة لإنعاش ماضي ​فرنسا​ الاستعماري في سوريا"، مشيراً إلى أنه "يجب على الرئيس الفرنسي أن ينظر إلى بلده الذي ينفذ عمليات في جميع أنحاء ​إفريقيا​ من أجل حماية مصالحه الاستعمارية، ضاربا بالقانون الدولي عرض الحائط".

وشدد على أن "من ينتقدون مكافحة ​تركيا​ للإرهاب لا يعنون لنا شيئا، وسنذكرهم باستمرار بأنه ينبغي عليهم حماية القيم الديمقراطية".