حذر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ من محاولات جهات لتعميق الشقاق بين المسلمين من خلال إبراز الاختلافات العرقية والدينية.

وفي كلمة له خلال اختتام اجتماعات ​مجلس الشورى​ الديني السادس الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية في العاصمة ​أنقرة​، أوضح أردوغان "لا نقيم وزنا للمفهوم العقائدي الذي يفصل الدين عن ​الحياة​ ويحصره في أنماط سلوكية معينة، هنالك من يعمّق الشقاق بين المسلمين من خلال إبراز الاختلافات العرقية والمذهبية، هناك محاولات من قبل جهات معنية لإظهار المذهبين السني والشيعي كدينين مختلفين".

ولفت الى "أننا ساهمنا في اتخاذ العالم ​الإسلام​ي موقفا مشتركا ضد الهجمات التي تستهدف مقدسات المسلمين"، مشيراً الى أن "مبدأ الشورى في الإسلام مهم لإيجاد حلول لقضايا العصر من منظور ديني وإنساني".

وشدد على "ضرورة التكاتف في وجه ​النازية​"، لافتاً الى أنه "لا يمكن أن نترك أهلنا المغتربين (من المسلمين) بمفردهم في الوقت الذي تنتشر فيه معاداة الإسلام والنازية ​الجديدة​ كالوباء، ولن ندعهم في قبضة المشاريع الإمبريالية كالإسلام المعتدل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: هناك من يحاول إظهار المذهبين السني والشيعي كدينين مختلفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.