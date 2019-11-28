زاخاروفا تطالب الترويكا الاوروبي بالكف عن مواقفه الاحادية حيال ايران

طالبت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الترويكا الاوروبي بـ"الكف عن مواقفه الاحادية بشأن الاتفاق النووي حيال ايران"، مشيرةً إلى أنه "حان الوقت ليتخلى شركاؤنا عن هذا الموقف الذي ينظرون من خلال الى ايران بانها آلية لتمرير اهدافهم".
ولفتت إلى أنه "ينبغي لهؤلاء ان لايتصورا بانهم يستطيعون اتخاذ القرارات من هذا المنطق، لان ايران برهنت على انها شريكة موثوقة للتعاون في اطار الاتفاق النووي، كما ان الشركاء الاخرين ضمن هذا الاتفاق ملزمون بالتساوي و وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بتنفيذ بنوده"، مؤكدةً أن "الظروف الراهنة تشير الى عدم امكانية استبدال هذه الوثيقة الدولية باي اتفاق اخر اطلاقا".
وأشارت إلى أن "ما وصل اليه الاتفاق النووي اليوم ينجم عن الاجراءات الاميركية الاحادية؛ الامر الذي يغفل عنه الشركاء الاوروبيون عمدا اوسهوا"، لافتةً إلى "إننا نعلم بان الدول الغربية تفضل عدم التصريح في هذا الخصوص، او التطرق اليه من وراء الكواليس، لكنها تتحدث في الوقت نفسه عن عدم التزام ايران بهذه التعهدات".
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