زيلينسكي وميركل يبحثان الإعداد لقمة "النورماندي"

بحث الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ خلال اتصال هاتفي "الاستعدادات الجارية لعقد القمة المرتقبة لـ "​رباعية النورماندي​" حول تسوية الوضع بشرق أوكرانيا.

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