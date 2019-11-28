الاتحاد الأوروبي يدعو أعضائه للمصادقة على "اتفاقية إسطنبول" عاجلا

دعا ​البرلمان الأوروبي​، جميع الدول الأعضاء إلى "المصادقة على "اتفاقية ​إسطنبول​" المتعلقة بمكافحة ​العنف​ ضد ​المرأة​ والعنف المنزلي"، كاشفاً عن أن "بعض دول الاتحاد مثل ​بلغاريا​، و​الجمهورية​ التشيكية، و​المجر​، و​ليتوانيا​، و​لاتفيا​، و​سلوفاكيا​، و​المملكة المتحدة​ وقعت على الاتفاقية، ولكنها لم تصادق عليها".

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