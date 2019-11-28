ميقاتي يسقط حقه عن مطلق النار على دارته

تسلمت ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​الشمال​ من ​مخابرات الجيش​ الموقوف يحيى الحاج الذي كان قد اطلق النار على دارة رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في ​طرابلس​ بعد ان اسقط الاخير حقه الشخصي في القضية.

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