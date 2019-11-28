ردت هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​" على ما تناوله عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريحه على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ التي انتقد فيها كلام رئيس التيار ​جبران باسيل​ متهما تياره بانه لم يفي بالوعود في ​الكهرباء​، مذكرة اياه بـ"ما اعترف به رئيس حزبه ​سمير جعجع​ في ​مقابلة​ تلفزيونية بالعراقيل التي واجهت خطة التيار للكهرباء".

وأشارت الهيئة الى ان "رد عقيص خير دليل على كلام باسيل بأن اكثرية النواب يتكلمون اكثر مما يعملون وتسأله: ماذا فعلت كتلة "القوات اللبنانية" في ​المجلس النيابي​ من تشريعات خصوصا ان النائب ​جورج عدوان​ رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ وماذا عن قوانين المحاسبة المالية التي لم تسارع القوات لاقرارها".

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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة قضاء زحلة بالوطني الحر ردا على عقيص: فعلت كتلتكم في المجلس النيابي من تشريعات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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