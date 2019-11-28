أكدت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ "إنني متفاجئة من ​إضراب​ أصحاب المحطات على أبواب فتح المناقصة"، داعية أصحاب المحطات إلى "التراجع عن الاضراب وعدم تحميل المواطن المزيد من الأعباء"، مشيرةً إلى أنه "يمكن لاصحاب المحطات تخفيض أرباحهم لحين الخروج من الازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني دعت أصحاب المحطات للتراجع عن الاضراب: لعدم تحميل المواطن المزيد من الأعباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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