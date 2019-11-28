تجمع في عبرا ومسيرة راجلة وسيارة باتجاه ساحة ايليا

تجمع عدد من المحتجين في منطقة عبرا بالقرب من "بنك عودة" وانطلقوا في مسيرة راجلة وسيارة باتجاه ساحة ايليا، حاملين الاعلام اللبنانية وسط هتافات تدعو الى استمرار الحراك من اجل تحقيق المطالب.
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