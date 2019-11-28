تجمع في عبرا ومسيرة راجلة وسيارة باتجاه ساحة ايليا

تجمع عدد من ​المحتجين​ في منطقة عبرا بالقرب من "​بنك عودة​" وانطلقوا في مسيرة راجلة و​سيارة​ باتجاه ساحة ايليا، حاملين الاعلام اللبنانية وسط هتافات تدعو الى استمرار الحراك من اجل تحقيق المطالب.

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