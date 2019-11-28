أكدت مصادر ​تيار المستقبل​ لقناة الـ"LBC" "إننا لن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة وهذه الاستشارات هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف ب​تشكيل الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل لـLBC: لن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد للإستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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