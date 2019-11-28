توجه رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى ​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​، قائلا: "عزيزي كميل أبو سليمان تتحدث عن ضرورة اللجوء ل​صندوق النقد الدولي​ ومع إحترامي لرأيك لم تخبرنا ما هي شروط الصندوق وانت تعلم بأنها تبدأ بمضاعفة سعر ​الكهرباء​ وإلغاء تقديمات ​الدولة​ وطرد نصف موظفي ​القطاع العام​ وإلغاء كل ​الحياة​ الحالية للناس شروط الصندوق مرفوضة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لأبو سليمان: ما هي شروط صندوق النقد الدولي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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