تجمع عدد من المتظاهرين امام مبنى ​وزارة الخارجية​ في ​الأشرفية​، تعبيرا عن رفضهم لتدخل أي سفارة في الشؤون الداخلية ال​لبنان​ية، وشملوا في تعدادهم للسفارات، جميع الدول الاجنبية والعربية المؤثرة في لبنان من دون استثناء، مشددين على ان "​الشعب اللبناني​ وحده يحق له اتخاذ قراره في الشأن الوطني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع لعدد من المتظاهرين امام الخارجية رفضا لتدخل اي سفارة في الشأن الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.