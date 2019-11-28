علمت "النشرة" ان "منسوب التفاؤل بالملف الحكومي ارتفع منذ قليل، وهناك معلومات عن العودة إلى الاتفاق على اسم ​سمير الخطيب​، وقد صدرت مؤشرات إيجابية من بيت الوسط باتجاه المعنيين بتأليف الحكومة، والاتفاق يتوضح خلال ​الساعات​ القليلة المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حظوظ الخطيب تتقدم لتولي رئاسة الحكومة والاتفاق خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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