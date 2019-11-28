اجتماع مالي في قصر بعبدا غدا برئاسة الرئيس عون لعرض الاوضاع المالية

يُعقد في ​قصر بعبدا​ غدا اجتماع مالي برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ وحضور وزراء ​المال​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ و​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ والوزراء ​عادل افيوني​ و​سليم جريصاتي​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ​سمير حمود​ والمستشار الاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ​نديم المنلا​ لعرض الاوضاع المالية في البلاد.

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