سرور: سعر الدولار انخفض بعد تهافت المواطنين على بيعه

أوضح نائب رئيس نقابة الصيارفة الياس سرور في حديث إذاعي ان "سعر ​الدولار​ انخفض بعد تهافت المواطنين على بيعه عشية ​اضراب​ الصيارفة". هذا وأفادت المعلومات عن انخفاض كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث وصل بعد ظهر اليوم الى 1850 بعدما لامس صباحاً 2350 ل.ل بسبب ارتفاع العرض وقبل اضراب الصيارفة غدا.

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