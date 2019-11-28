شهيب طلب من جميع المدارس الرسمية التعويض عن ايام التعطيل القسري

عقد وزير التربية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ اجتماعا موسعا للجنة الفنية ولجنة الطوارئ التي كلفها الوزير بناء على توصية مجلس ​التعليم العالي​ لمؤازرة اللجنة الفنية في دراسة أوضاع ​الجامعات​ المتعثرة.

وقد ناقش المجتمعون عمل اللجنة الفنية ،وتم الاتفاق على متابعة العمل لانجاز الملفات العالقة. كما تم الاتفاق على متابعة اللجنة الفنية و لجنة الطوارئ زياراتهما الميدانية للجامعات المتعثرة، وذلك تمهيدا لرفع تقاريرهما الى مجلس التعليم العالي كي يبنى على الشيء مقتضاه.

من جهة اخرى، استقبل شهيب مديري الثانويات في منطقة ​الشمال​ بحضور المدير العام ​فادي يرق​، مستشارة الوزير لينا البيطار، ومديرة ​التعليم الثانوي​ ​جمال بغدادي​.

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وقد ناقش المجتمعون اوضاع ​المدارس​ في منطقة الشمال، وقد جرى الاتفاق على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لحماية حقوق ​الطلاب​ والمعلمين وكل العاملين في القطاع التربوي، وذلك على على قاعدة احترام حق التظاهر الذي يكفله ​الدستور​ من جهة و عدم ضياع ​العام الدراسي​ من جهة اخرى.

من جهة أخرى، طلب شهيب من جميع المدارس والثانويات الرسمية "التعويض عن ايام التعطيل القسري خلال الفرص الاسبوعية والعطل الفصلية حيث تدعو الحاجة ، وذلك في دوامي قبل الظهر، وبعد الظهر".

كما وقع قرار تحويل مستحقات المستخدمين على نفقة صناديق التعاضد في مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية وصناديق المدارس من حجاب وحراس، خلال شهر تشرين الثاني 2019 على أن يستثنى من ذلك الموجودين خارج الاراضي اللبنانية، مع احتساب بدلات النقل عن شهر تشرين الثاني،للفئة التي تتقاضى بدلات نقل.