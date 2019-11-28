المتظاهرون أمام مصرف لبنان أعلنوا إعتصامهم المفتوح

تجمع عدد من المتظاهرين أمام ​مصرف لبنان​، وتفصل بينهم وبين المبنى قوى ​مكافحة الشغب​، لمنعهم من الدخول الى باب المصرف الاساسي. وردد المحتجون شعارات طالبت بـ"عدم قمع ​حرية التعبير​، وبتغطية ​وسائل الاعلام​ لاحتجاجاتهم"، معتبرين أن "حاكم مصرف لبنان هو السبب بتفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية". ويتوافد مزيد من المتظاهرين لينضموا إلى ​المحتجين​، الذين أعلنوا اعتصامهم المفتوح امام المصرف. وعمدت ​قوى الامن الداخلي​ على قطع الطريق نهائيا أمام المارة في ​شارع الحمرا​ الرئيسي.

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