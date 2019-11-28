مروان خير الدين لـ"تلفزيون النشرة": الليرة بخير ولا خطر على ودائع اللبنانيين

أكد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ ان "وضع ​الليرة​ سليم ولا خطر على ودائع اللبنانيين"، موضحا ان "كل التداولات ب​المصارف​ تتم على سعر الليرة الرسمي لكن للأسف البعض يحاول تحويلها إلى دولار ورقي وبما ان ​الدولار​ ليس عملتنا فالصراف يبيعها بأغلى من سعر المصرف

وأوضح في حديث لـ"تلفزيون ​النشرة​" أنه "هناك نقص وشح بالدولار الورقي لأن اللبنانيين لديهم خوف من ​الاقتصاد​ منذ أكثر من سنة وباتوا يخبّئون أموالهم في منازلهم وهذا يخفف حجم الدولار".

واعتبر ان "الخوف لدى الناس مشروع انما الهلع مرفوض"، لافتا إلى انه "نعيش بنظام سياسي لا يوفر للمواطن راحة البال ولم يقدم أي من الخدمات التي تعتبر من ​حقوق الانسان​، انما الخوف لا يجب ان يترجم إلى سحب الأموال من المصارف".