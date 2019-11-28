شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بطريرك الكاثوليك لـ"السيسى": افتتاح الكاتدرائية جانب مسجد الفتاح العليم رسالة سلام للعالم أجمع والان مع تفاصيل الخبر
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص الدولة على التنسيق مع جميع المؤسسات الدينية العريقة لرفع الوعى العام بالتحديات التى تواجهها دول المنطقة والتي تهدد أمنها واستقرارها، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به القيادات الدينية في توعية المواطنين.
من جانبه، أعرب البطريرك سدراك عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بجهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء كافة الديانات، ومشيراً إلى أن قيام مصر مؤخراً بافتتاح "كاتدرائية ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، جنباً إلى جنب مع "مسجد الفتاح العليم"، خطوة حملت دلالة رمزية، ورسالة محبة وسلام للعالم أجمع.
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