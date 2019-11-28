شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يطلب دعم رئيس البرلمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء، عرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رغبة تجار مصر في تحديث قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية على غرار اتحاد الصناعات المصرية.
كما نقل رئيس الاتحاد ، رغبة تجار مصر في الاستفادة من الأسواق الأفريقية وطلب من الدكتور رئيس المجلس تقديم المساعدة الممكنة أثناء الجولات الأفريقية التي يقوم بها رئيس البرلمان بهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعال أن مؤسسات الدولة متضافرة ومساندة، وأن المجلس مستعد لبذل الجهود التشريعية اللازمة لتحديث التجارة ودعم التجار، مشيرا إلى أن جولاته الأفريقية لا تقتصر على البعد البرلماني فقط.
وشدد على التأكيد على تنشيط العلاقات التجارية لمصر مع الدول الأفريقية، كأحد البنود المهمة التي يتم إثارتها خلال هذه الجولات الأفريقية.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية هو الجهاز الأعلى والمنسق لجهود كافة الغرف التجارية وتنظيمات رجال الأعمال، حيث إن له شخصية اعتبارية بوصفه الممثل الشرعي للغرف التجارية ، وكافة التنظيمات لدى السلطات العامة والمنظمات الأجنبية الإقليمية أو الدولية.
ويعمل الاتحاد في إطار المصلحة العامة للدولة يقوم بدور داعم ومكمل لمؤسساتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفته الممثل الرسمي لكافة منظمات الأعمال المصرية .
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