شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال لغادة والي: بصماتك واضحة فى إنجازات الوزارة خلال فترة توليكى المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، مساء اليوم، بمكتبه، بحضور النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للبرلمان.

وقدم الدكتور عبدالعال لها التهنئة على اختيارها لشغل منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، معربا عن ثقته الكاملة في أنها ستكون خير من يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، واعتبر أن هذا المنصب سيضيف الكثير إلى رصيد الدبلوماسية المصرية في أهم منظمة دولية.

وقدم الدكتور عبدالعال الشكر لغادة والي على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال توليها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن بصماتها على الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة كانت واضحة وتعكس الكثير من الجهود التي بذلت من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين البسطاء.

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وقدم الدكتور على عبد العال درع تكريم لغادة والي في نهاية اللقاء.