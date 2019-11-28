شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الدكتور على عبدالعال رئيس هيئة سلامة الغذاء ونائب وزير الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، اليوم الخميس ، كل من رئيس هيئة سلامة الغذاء و نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، حيث استمع الدكتور عبد العال إلى التشابك في الاختصاصات بين هيئة سلامة الغذاء والحجر البيطري. ومشاكل التطبيق العملي نتيجة تفعيل قانون هيئة سلامة الغذاء حيث تم اطلاع الدكتور علي عبدالعال على بعض النتائج التي تم التوافق بشأنها، ومنها إمكانية استعانة هيئة سلامة الغذاء بتعيين أطباء بيطريين جدد.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء (القانون رقم 1 لسنة 2017 )، وأعطاها الصلاحيات اللازمة للتأكد من سلامة الغذاء حرصاً على صحة المصريين. وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

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ووفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقاً للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة. كما أجازت اللائحة الأخذ فى الاعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكي للفرد المصري، وأيضاً الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.