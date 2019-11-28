شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل علاقة نائبة الكونجرس الهان عمر بتركيا وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت ، تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل لأول مرة عن علاقة إلهان عمر ، نائبة الكونجرس الأمريكي، بقطر وتركيا، لتصبح ذراعهما في أمريكا، لخدمة أنشطتهم الإرهابية في المنطقة، وتجنيد سياسيين أمريكيين لصالحهما، وخدمة مصالحهم التخريبية في المنطقة.

وذكر التقرير، أن إلهان عمر ، نائبة الكونجرس وهي صومالية الجنسية، تعمل لخدمة تركيا وقطر والإخوان، من أجل الحصول على تمويلات ضخمة، مقابل تقديم خدمات لهم من خلال سياسيين أمريكيين، لتلميع صورة تركيا وقطر عالميا، وهو ما أثبته شهادات من مسئوليين أمريكيين، أن إلهان عمر، هي الذراع الذي يحركه قطر وتركيا من أجل خدمتهم في أمريكا، إضافة إلي الخدمات التي تخدمها لجماعة الإخوان الارهابية في امريكا من أجل التحريض ضد مصر والدول العربية.