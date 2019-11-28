شكرا لقرائتكم خبر عن 3 استفادات للأحزاب بعد اختيار نواب المحافظين من القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 3 مكاسب ستعود على الأحزاب السياسية بعد اختيار شباب من تنسيقية شباب الأحزاب فى مناصب تنفيذية كنواب للمحافظين فى حركة المحافظين الجديدة.

وأشار "فهمى" فى تصريحات لـ"الخليج 365 " إلى أن 3 مكاسب التى ستعود على الأحزاب السياسى، هى أولا فرصة كبيرة لتتعرف المواطنين على الأحزاب السياسية، ثانيا فرصة للأحزاب فى طرح برامجها من خلال نوابهم المتواجدين فى المحافظات، ثالثا تدريب شباب الأحزاب على العمل فى دولاب الدولة، مما يعزز التعددية الحزبية.

وقال "فهمى":" تعيين شباب من الأحزاب فى حركة المحافظين خطوة إيجابية لتكون شريكة فى اتخاذ القرار، كما أنها خطوة فى عملية توسيع دائرة الاختيار" موضحا أن هذا الأمر سيعزز رؤية الأحزاب وسيدعم فكرة التعددية الحزبية نظرا لأن المواطنين ستبدأ فى التعرف على الأشخاص المنتمين للأحزاب.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا اليوم مع المحافظين ونوابهم الجدد ووجه رسالة للشباب من المحافظين والنواب الجدد، قائلا:"أعطيناكم الفرصة لتطبقوا أفكاركم كشباب.. وحريص أن تكلل هذه التجربة بالنجاح"، موضحا أن رئيس الجمهورية سيعقد معهم جلسة أخرى بعد بضعة أشهر للاستماع لهم.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه لاول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب فى المناصب التنفيذية، مضيفا: سيكون هناك متابعة دورية من قبل مجلس الوزراء للنواب وتقييم عملهم.