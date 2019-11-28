بروتوكول تعاون بين جامعتي عين شمس والخليج للعلوم الطبية بدولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وقع رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، ورئيس جامعة الخليج للعلوم الطبية بعجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حسام حمدي، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في جميع مجالات العلوم الطبية وطب الأسنان و الصيدلة والتمريض وإدارة الأعمال و اقتصاديات الصحة.

وأكد الدكتور المتيني، في تصريح اليوم الخميس- أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لمواكبة أحدث النظم التعليمية ومعايير التنافسية العالمية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم لتوقيع البروتوكول- سبل التعاون المشترك على كافة مستويات البحث العلمي والتبادل الطلابي والدراسات العليا.