برعاية وزارة الشباب.. تجسيد أشهر شخصيات "يحيى الفخراني" بلوحات فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

أمام عشرات اللوحات الفنية التي تجسد أشهر الشخصيات التي أداها على مدار تاريخه، وقف الفنان الكبير يحيى الفخراني داخل معرض بـ "كايرو شو" مشدوهًا من إعجابه بتلك الأعمال التي نفذها العديد من الفنانين بجروب "ارسم" على فيسبوك" الذي يضم أكثر من 113 ألف عضو من أعمار مختلفة "الحكاية بدأت بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة" كما يقول محمد توفيق، مؤسس جروب "ارسم".

اعتاد أعضاء الجروب منذ تدشينه في 2015 على تلقى ترشيح أسبوعيًا من "توفيق" أو باقي أفراد الفريق القائم على الجروب، لرسم شخصيات "كوميكس" أو أدور سينمائية عالمية لكن منذ فترة قريبة تلقى مؤسس الجروب دعوة من وزارة الشباب من أجل المشاركة في إحدى المسابقات "واقترحوا الأدوار اللي عملها الفنان الكبير يحيى الفخراني عشان تطلع في لوحات فنية" حماس دب لدى الرسامين حينما وصل إليهم الخبر السعيد "الناس من كتر حُبهم في الموضوع طلبوا إننا نمد لأسبوع كمان عشان يطلعوا بأفضل نتيجة ممكنة".

على مدار 14 يوما ظهرت مئات اللوحات لشخصيات "الفخراني" وصل إلى 439 لوحة-بحسب تصريح توفيق- أبرز الأدوار التي ركز عليها الفنانين في لوحتهم هي "شخصية ونوس، والملك لير، ودوره في خرج ولم يعد" تم جمع وإرسال الأعمال كاملة إلى الوزارة من خلال فريق تابع لهم، ثم تصفية العدد إلى 20 لوحة من بين جميع الأعمال "اختاروا منهم أفضل 3 وخدوا مراكز أولى في المسابقة وحصلوا على جوايز" لم يتوقف الأمر عند تلك الخطوات الهامة.

Advertisements

تواصل عدد من المسؤولين في "كايرو شو" مع "توفيق" ليقترحوا عليه عمل معرض في ليلة العرض الأولى لـمسرحية "الملك لير" بعد عودة فريق العمل من موسم الرياض، رحب سريعًا بالفكرة، وتم اختيار أكثر من 30 لوحة وعمل فني لعرضهم "ومكناش متوقعين إن دكتور يحيى هيحضر بنفسه" لكن الجميع فوجيء في ليلة العرض بحضور النجم الكبير "وكان حريص إنه يشوف كل لوحة، ويتكلم مع الرسام صاحبها ويناقشه" وقام بوضع توقيعه على عدد من الرسومات "وهيتم الاحتفاظ بعدد من الأعمال اللي عجبته".

كانت ليلة لا تنسى قضاها أعضاء جروب "ارسم" في حضور الفنان القدير، حرص الجميع على التقاط الصور معه بجانب أعمالهم الفنية، فيما جرت اتفاقية بعد الصدى الذي حدث في المعرض بين القائمين على "ارسم" و"كايرو شو" بتكرار التجربة في عدد من الأعمال المسرحية التي تُقدم على المسرح "وقريب هيكون فيه معارض تانية بالتعاون معاهم" بينما يستمر الجروب في مهتمه الأساسية بتشجيع الجميع على الرسم مهما كانت أعمارهم أو درجة موهبتهم "لأن الرسم فن جميل لازم الناس تمارسه وتجرب على قد ما تقدر".