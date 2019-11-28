محمد اسماعيل - القاهرة - باكو - (د ب ا)
حث الحزب الحاكم في أذربيجان الرئيس إلهام علييف على حل البرلمان، وتمهيد الطريق أمام إجراء أول انتخابات مبكرة في هذه الدولة الواقعة في بحر قزوين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن على أحمدوف، السكرتير التنفيذي لـ"حزب أذربيجان الجديد" إن هذه الخطوة سوف تسمح بامتداد التغييرات السياسية التي بدأها الرئيس علييف في الأشهر الأخيرة إلى نطاق" تجديد البرلمان".
ولم يحدد أحمدوف ماهية التغييرات التي سيتم إجراؤها أو موعد حل البرلمان.
ويسيطر الحزب الحاكم "واى إيه بى" على 125 مقعدا فى البرلمان مع المشرعين الموالين للحكومة المدرجين كمستقلين.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمان في أذربيجان في نوفمبر 2020.
وقال على كريمي، رئيس حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان المعارض أن حل البرلمان" لا ينطوى على أى إصلاحات على الأطلاق" مشيرا إلى أن هذه الخطوة تستهدف "تركيز كل السلطات والموارد فى يد باشاييف" من خلال مد نفوذهم إلى المجلس التشريعى، مشيرا بذلك إلى أسرة علييف.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الحاكم في أذربيجان يحث الرئيس على حل البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.