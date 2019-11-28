مباحثات أوكرانية روسية حول استعدادات عقد قمة النورماندي

اجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاستعدادات الجارية لعقد القمة المرتقبة لـ(رباعية النورماندي) حول تسوية الوضع بشرق أوكرانيا.
وأوضحت الرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن زعيمي الدولتين أجريا اتصالًا هاتفيًا، وبحثا القضايا المتعلقة بإعداد لقاء ضمنصيغة النورماندي المقرر عقده في 9 ديسمبر المقبل".
وتهدف قمة (النورماندي) إلى تسوية النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين، حيث تقول كييف والغرب إن روسيا تدعمهم وهو ما تنفيه موسكو.
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