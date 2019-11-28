الجيش الكوري الجنوبى: نراقب الوضع بعد إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين

ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن الجيش يراقب الوضع عن كثب بعد أن أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس مقذوفين مجهولين في اتجاه البحر الشرقي.
وأوضحت الهيئة - وفقًا لإذاعة (كي بي إس) الكورية الجنوبية اليوم -أنه تم إطلاق المقذوفين في حدود الساعة 5 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، من منطقة (يون بو) في مقاطعة جنوب (هام كيونج) الشمالية.
أنه يُعتقد أن المقذوفات قصيرة المدى، وليس لديه نية لإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.
من جهته.. ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي
ويأتي الإطلاق بعد 28 يومًا من اختبار كوريا الشمالية للقاذف المتعدد للصواريخ، حيث أطلقت مقذوفين في اتجاه البحر الشرقي الشهر الماضي .. ومع الإطلاق الأخير يصل عدد الإطلاقات الصاروخية هذا العام إلى 13 إطلاقًا.
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