أعرب لبنان عن تضامنه وعزائه لفرنسا في حادث تصادم الطائرتين العسكريتين الفرنسيتين الذي وقع في مالي، والذي أودى بحياة 13 عسكريا فرنسيا.
جاء ذلك في برقيات ورسائل تعزية بعث بهاالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الخارجية جان إيف لودريان.
وأكد المسئولون اللبنانيون في برقيات ورسائل العزاء تضامن الشعب اللبناني مع فرنسا باعتبار أنها لطالما كانت دولة صديقة للبنان، فضلا عن الدور الذي تقوم به في مكافحة الإرهاب أينما كان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يعزي فرنسا في حادث تصادم الطائرتين العسكريتين بمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.