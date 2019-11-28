لبنان يعزي فرنسا في حادث تصادم الطائرتين العسكريتين بمالي

أعرب لبنان عن تضامنه وعزائه لفرنسا في حادث تصادم الطائرتين العسكريتين الفرنسيتين الذي وقع في مالي، والذي أودى بحياة 13 عسكريا فرنسيا.

جاء ذلك في برقيات ورسائل تعزية بعث بها

الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الخارجية جان إيف لودريان.



وأكد المسئولون اللبنانيون في برقيات ورسائل العزاء تضامن الشعب اللبناني مع فرنسا باعتبار أنها لطالما كانت دولة صديقة للبنان، فضلا عن الدور الذي تقوم به في مكافحة الإرهاب أينما كان.