الاحتلال الإسرائيلي يعيد الأسرى الفلسطينيين في سجن "عسقلان" إلى المعتقل

أعادت إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أسرى معتقل "عسقلان" وعددهم قرابة 50 أسيرا فلسطينيا، وذلك بعد أن نفذت عملية قمع بحقهم في شهر أكتوبر الماضي ونقلتهم إلى معتقل "نفحة"، دون السماح لهم بأخذ ملابسهم أو مقتنياتهم، واحتجزت مجموعة منهم في "معبار" معتقل "عسقلان" فيظروف قاسية من بينهم أسرى مرضى.
وأوضح الأسرى، حسب بيان لنادي الأسير اليوم الخميس، أن قوات القمع عاثت خراباً في القسم، فجميع مقتنياتهم تم رميها وتخريبها، ووجدوا آثار أقدام على أحد المصاحف، الأمر الذيأثار غضب الأسرى وعلى إثر ذلك رفضوا استلام أي من مقتنياتهم التي أصابها الخراب.
وردت الإدارة على احتجاج الأسرى بالاعتذار، وإبلاغ الأسرى عن نيتها عقد جلسة معهم يوم الأحد المقبل للنظر في مطالبهم.
وكانت قوات القمع قد اقتحمت معتقل "عسقلان" في تاريخ 23 أكتوبر الماضي، واعتدت على الأسرى ودمرت مقتنياتهم، وأتلفت جميع الكهربائيات المتوفرة لدى الأسرى في القسم.
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