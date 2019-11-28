الاتصالات العراقية تنفي ما نُشر حول نيتها قطع خدمة الإنترنت

نفت وزارة الاتصالات العراقية نيتها قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الخميس - أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا يفيد بنية الوزارة قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة". خبرًا يفيد بنية الوزارة قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة".

ودعت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كافة إلى توخي الحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة.

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