منطاد محمد بن سلمان يجوب العالم بروح التواصل والسلام

أنهى منطاد الإمارات التجهيزات الفنية لمنطاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بالتعاون مع المهندس الإيطالي باولو جيفاني لتدشينه خلال مارس 2020، وقال رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز المنصوري إن «إطلاق منطاد الأمير محمد بن سلمان يأتي ضمن اعتزاز وفخر شباب الإمارات بالإنجازات الحضارية التي تحققت في المملكة ضمن الرؤية الشبابية المنفتحة للأمير محمد بن سلمان التي رسمت خارطة المملكة في وقت قصير على أهم خرائط العالم السياحية والصناعية والتجارية بكل تميز». وسيكون منطاد ولي العهد أول منطاد يحلق ويجوب دول العالم بروح التواصل والسلام لجميع شعوب العالم الذي أصبح شعارا ملهما لجميع قادة وشعوب دول العالم، وأوضح المدير الفني المشرف على تركيب محرك المنطاد بيري ديبلن إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إطلاق أول محرك من نوعه بالعالم، وذلك حرصا من منطاد الإمارات على استمرار التميز الذي حققه خلال مسيرته الفنية على مدى 15 عاما كانت حافلة بالإنجازات العالمية والتكريمات التي توجها الفريق بالتحليق من باحة الحرم المكي الشرف والحرم النبوي الشريف.



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