ولي العهد ومحمد بن راشد يبحثان فرص تطوير العلاقات الثنائية

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل في دبي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريما لولي العهد والوفد المرافق، حضر اللقاء وحضرها نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل. فيما حضر من الجانب الإماراتي ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ورئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.



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