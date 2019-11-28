عاجل-ولي العهد يزور معرض إكسبو2020 في دبي

زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، معرض إكسبو 2020، في مدينة دبي.

ولدى وصول ولي العهد، صحبه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو الشيخ أحمد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي.

واطلع على "قبة الوصل"، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض "إكسبو 2020"، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

كما زار ولي العهد، وولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بقرابة 50 مقعدا، ومرکز استكشاف يعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.