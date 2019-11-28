ارتفاع ضحايا زلزال ألبانيا إلى 40 قتيلاً

ارتفعت، اليوم الخميس، حصيلة الزلزال الذي ضرب ألبانيا إلى 40 قتيلاً بعد سحب المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6,4 درجة، في الدولة البلقانية بينما كان السكان نياماً قبل الساعة الرابعة فجراً (03,00 ت غ) الثلاثاء، وأدى إلى تدمير مبان بأكملها واحتجاز الضحايا تحت الأنقاض في بلدات قريبة من الساحل الأدرياتيكي.

وما زالت فرق الإنقاذ تجرف قطعاً كبيرة من أنقاض الشقق والفنادق المنهارة في مدينة «دوريس» الساحلية، حيث لحقت أضرار بالغة بنحو 30 مبنى.

وجاءت فرق من جميع أنحاء أوروبا للمساعدة في جهود الإنقاذ، وجلبت الكلاب والكاميرات المتخصصة للبحث عن ناجين، وتم سحب حوالي 50 منهم أحياء، معظمهم الثلاثاء.

واستمرت العملية ثلاثة أيام، وأكد المنقذون أنه لا يزال هناك أمل في العثور على مزيد من الناجين.

وقال رجل الإنقاذ الفرنسي الكابتن جويل ليروي «قد يكون هناك أمل لمدة تصل إلى ثمانية أو عشرة أيام» حتى يعيش الضحايا بعد الزلزال.

ويبحث فريقه، المكون من حوالى 50 شخصاً، عن شخصين يعتقد أنهما دفنا في موقع مبنى مكون من سبعة طوابق في «دوريس».

وأوضح أنه ربما يوجد ضحايا فيما يسمى بـ «جيوب النجاة» التي تحتوي على الهواء، ما يسمح لهم بالتنفس تحت الأنقاض.

وأضاف «لهذا السبب، نعمل بجد».

وتوقفت جهود البحث، اليوم الخميس، في بلدة «ثومان» التي تضررت بشدة من الزلزال، حيث قالت وزارة الدفاع إنه لم يعد هناك مفقودون بعد سحب أكثر من 20 جثة في الأيام الأخيرة.

ولا يُعرف بالضبط عدد الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض.