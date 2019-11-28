الاحتلال الإسرائيلي يخطط لبناء 11 ألف وحدة استيطانية بالقدس

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، عن مخطط لحكومة الاحتلال لبناء 11 ألف وحدة استيطانية شمالي القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة إن "وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية" نشرت خطة لبناء حي يهودي جديد يتضمن بناء 11 ألف وحدة سكنية لليهود في منطقة عطاروت الصناعية الاستيطانية شمال القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة فإن الحي الاستيطاني يشمل 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا علما بأنه تمت مصادرة هذه الأراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي.

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وقالت الصحيفة إن المخطط الاستيطاني يضم أراضي في مطار "عطروت" قلنديا الذي أغلق من قبل سلطات الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 بعد استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط الاستيطاني وضع قبل عدة سنوات وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت التوسع الاستيطاني بالقدس.