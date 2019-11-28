الجيش الوطني الليبي يطرد مجموعات إرهابية من حقل نفطي

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، من طرد مجموعات إرهابية من حقل "الفيل" النفطي.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية إن القوات طردت المجموعات الإرهابية وإنها تقوم بتأمين الحقل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل "الفيل"، 70 ألف برميل يوميا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن مقاتلاته شنت غارات على "مواقع بمحيط حقل الفيل النفطي استهدفت تمركزات المجموعات المسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل صباح اليوم".

وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، على حقل "الفيل" وحقل "الشرارة" القريب منه، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا، منذ فبراير الماضي حين شنت هجوما على جنوب ليبيا لطرد الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية التي تعبث بأمن واستقرار ليبيا.

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