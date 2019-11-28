مقتل خمسة محتجين عراقيين.. والمتظاهرون يغلقون الطرق

قتل خمسة عراقيين على الأقل، اليوم الأربعاء، فيما واصل آلاف المحتجين الغاضبين، اليوم الأربعاء، إغلاق العديد من الطرق في جنوب العراق بالإطارات المشتعلة.

وقتل شخصان في كربلاء الليلة الماضية واثنان آخران في العاصمة بغداد قرب جسر "الأحرار" بينما سقط محتج خامس قتيلاً خلال احتجاجات في البصرة، كبرى مدن الجنوب.

وقال شاهد إن المتظاهرين منعوا الموظفين الحكوميين من الوصول إلى العمل في البصرة بإقامة حواجز من الخرسانة تم طلاؤها لتصبح مثل نعوش في إشارة إلى أقاربهم الذين قتلوا خلال الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.

وتحذر السلطات من استغلال الاحتجاجات من قبل جماعات مسلحة.

وارفع عدد القتلى منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر إلى 344 قتيلا في أنحاء البلاد، بحسب السلطات العراقية.

وعبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء العنف والخسائر المالية الناجمة عن الاضطرابات، لكنه اتهم مخربين لم يحددهم بالمسؤولية عن الأضرار.

وقال في اجتماع لمجلس الوزراء إن شهداء سقطوا بين المحتجين وقوات الأمن، كما أصيب عدد كبير واعتقل الكثيرون. وأضاف أن السلطات تحاول تحديد الأخطاء التي ارتكبتها قوات الأمن وهي تحاول إخماد الاحتجاجات.

وذكر أن إغلاق الموانئ كلف الدولة مليارات الدولارات.

وأوقف المحتجون مراراً حركة المرور إلى ميناء أم قصر وهو المنفذ البحري الرئيسي للسلع في العراق والقريب من البصرة هذا الشهر وحاولوا حصار البنك المركزي في بغداد عازمين على ما يبدو على تعطيل الاقتصاد.

ولم يصادق البرلمان بعد على أي وعود بالإصلاح الانتخابي وبإجراء انتخابات عامة مبكرة.