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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن رفض خطة دفاع "الناتو" لدول البلطيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:43 م
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وكالات
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ونقلت الصحيفة عن مصدر تركي قوله: "إذا لم تمض الخطة المتعلقة بتركيا، فلن نسمح بأي شيء آخر".
ويتلخص النزاع في توتر كامل بين الناتو وتركيا، بسبب رفض بعض أعضاء الحلف للهجوم التركي على شمال شرق سوريا وكذلك شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
كانت تركيا قد شنت هجوماً على شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من قيام الولايات المتحدة بسحب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية مع تركيا، لتتخلى بذلك عن وحدات حماية الشعب، حلفائها في القتال ضد تنظيم داعش في المنطقة.
وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة إرهابية من وجهة نظر أنقرة بسبب صلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
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