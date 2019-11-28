كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يعلن تحمل مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل حول الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تحمل مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل حول"الموت الدماغي" لحلف شمال الأطلسي.

وقال ماكرون في ختام لقاء في الإليزيه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "أتحمل كلياً مسؤولية إزالة اللبس".

وأكد المسؤولان عزمهما على "ضمان نجاح" قمة الحلف الثلاثاء والأربعاء في لندن بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه.

وكان ماكرون أثار بلبلة أثناء التحضير للقمة التي يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن صرح في 7 من الجاري أنّ "ما نشهده الآن هو الموت الدماغي لحلف الأطلسي"، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست".

وانتقدت واشنطن وأنقرة هذا التصريح وكذلك ألمانيا وبريطانيا ودول من أوروبا الشرقية.

وعندما سئل عن تصريحاته قال ماكرون إن ما دفعه للادلاء بها هو أنه لاحظ "غياب تماسك واضح وغير مقبول" خلال آخر قمتين للحلف "خصصتا لدرس كيف يمكن تخفيف الأعباء المالية للولايات المتحدة" المساهم الرئيسي للأطلسي.

وأضاف "في الأثناء لم تتم تسوية قضايا استراتيجية حول السلام في أوروبا والعلاقة مع روسيا وتركيا" أو "من هو عدو؟" الحلف ذاكراً مكافحة الارهاب كأولوية جديدة للحلفاء. Advertisements

وصرح للصحفيين: "كنا بحاجة إلى 'جرس إنذار'. واستخدمناه وإني مسرور لاعطاء الأولوية لغاياتنا وأهدافنا الاستراتيجية".

ورداً على ذلك أكد ستولتنبرج أن الحلف حدث عقيدته وطريقة عمله مع تعزيز وسائل التحرك خصوصا في أوروبا الشرقية.

وأضاف أنه في الوضع الراهن لا يمكن للاتحاد الأوروبي وحده "الدفاع عن أوروبا" و"لا يمكنه أن يحل محل الحلف الأطلسي".

من جهتها أكدت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء أنه "ليس هناك منافسة" بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي بل "يتمم الواحد الآخر".

ودافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء عن الحلف الأطلسي الذي يضمن "الحرية والسلام" منذ 70 عاماً بفضل "أصدقائنا الأمريكيين". وأضافت أمام النواب الألمان "لا يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها حاليا منفردة" و"من المهم أن نتحمل المزيد من المسؤوليات".

وسعياً للتهدئة اقترحت باريس وبرلين في 20 من الجاري وضع لجنة خبراء لتعزيز العملية السياسية داخل الحلف.