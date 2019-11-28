وثائق تؤكد دعم تركيا للإرهابيين في ليبيا (فيديو)

أكدت وثائق ليبية مسربة، على خرق تركيا مجددا لقرار حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا في عام 2011م، وعلى وجود تحويلات مالية من وزارة داخلية حكومة الوفاق لشركة "SSTEk" التابعة لصناعات الدفاع التركية، التي يرأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما نقلت "مداد نيوز".

وتمت التحويلات في عدة مناسبات لغرض "توريد احتياجات خاصة"، لصالح وزارة الداخلية التابعة للوفاق الجيش الوطني الليبي.

كما ضبط في وقت سابق، مدرعات قتالية وسيارات رباعية الدفع قادمة من تركيا إلى ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق في ميناء الخمس، وهو الخرق الرابع لتركيا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، في أقلّ من شهرين.