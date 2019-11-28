كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرض فيسبوك وانستجرام وواتساب لعطل دولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب عطل فني مفاجيء مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و "إنستجرام" وتطبيق "ماسنجر"، في مختلف مناطق العالم.

وقال البعض إن موقع "فيسبوك" أو تطبيقه لا يعملان، بينما أكد آخرون أنهما يعملان بصورة طبيعية، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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وبقي تطبيق "واتساب" الذي تملكه "فيسبوك" يعمل كالمعتاد، وفقا للصحيفة.

ولم تعلق صفحة "فيسبوك" على "تويتر" على الأمر حتى الآن.

ورغم اتساع نطاق المشكلة فإنها لم تؤثر على جميع المستخدمين.