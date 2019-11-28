كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتدى الصدر: على الحكومة العراقية التنحي فورا حقنا للدماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واعتبر "الصدر"، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن عدم استقالة الحكومة العراقية يعني بداية نهاية العراق، فيما دعا الى عدم تحويل العراق الى سوريا ثانية.

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية بالتنحي فورا، حقنا للدماء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أن ما يدور في العراق فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين غير سلميين"، ناصحاً المحتجّين بـ"الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر".