كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد شرطة ذي قار: لم نصدر أي توجيهات بإطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد شرطة ذي قار،

اللواء الركن محمد محسن زيدان، عدم إصدار أي

توجيهات بإطلاق النار، وعدم الأمر بالصدام مع المتظاهرين.

وأضاف "زيدان"، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، أن ما حصل من احتكاك كان مع قوات من خارج المحافظة.

ودعا وجهاء المدينة وشيوخ العشائر التدخل والسيطرة على حالة الاستياء بسبب ما حصل فجر اليوم.