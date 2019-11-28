كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تأكيد التزام بلادها بتنفيذ اتفاقية حظرالأسلحة الكيميائية وتحقيق أهداف المنظمة.

وأضافت خلال كلمة لها في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، أن تدمير جميع فئات الأسلحة الكيميائية هي الدعامة الأساسية للاتفاقية، ويجب أن يكتمل في أقصر وقت.

كما أكدت على أهمية مساهمة المنظمة في مكافحة الإرهاب الكيميائي، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة أصدرت تشريعات وتدابير لإدارة الأمن الكيميائي ومنع الحوادث الكيميائية.

وشددت على أن الإمارات تعمل على تعزيز السلامة والأمن الكيميائيين، وكذلك الاستخدامات السلمية للتكنولوجية ذات الصلة، وأن بلادها على استعداد للتعاون مع الدول الأطراف والمنظمة في مجال السلامة والأمن الكيميائي وإدارة الأزمات من خلال أكاديمية رابدان.

ويجتمع مؤتمر الدول الأطراف سنوياً لتقييم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتخاذ القرارات الرئيسية فيما يتعلق بعمل المنظمة في المستقبل، ويشرف كذلك على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويعزز أهداف الاتفاقية ويستعرض الامتثال للاتفاقية.

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ويضم المؤتمر ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكل منها صوت واحد.

ويقوم المؤتمر باعتماد ميزانية المنظمة والبت في اشتراكات الدول الأطراف وانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي وتعيين المدير العام للمنظمة، وإقرار النظام الداخلي للمجلس وإنشاء أي أجهزة فرعية ضرورية واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لها.

يذكر أن دولة الإمارات قد فازت مؤخراً بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 2020-2022، لتصبح الدولة المندوبة عن الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها دولة الإمارات عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، منذ انضمامها إليها بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2000، وتمثلها حصة عبد الله العتيبة المندوب الدائم لدولة الإمارات الحالي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.