لقجع يعزي أسرة فيربيك

قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعازيها لعائلة الهولندي بيم فيربيك، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي، والذي توفي اليوم، عن سن يناهز 63 عاما.

ونشرت الجامعة، على موقعها الرسمية تعزية جائ فيها:

“تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم السيد بيم فيربيك الذي وافته المنية يومه الخميس 28 نونبر 2019.

كما تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعازيها لأسرة كرة القدم الوطنية قاطبة في فقدان أحد رجالاتها الذي أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية، إذ قاد المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية لندن عام 2012، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.