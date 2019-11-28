رسميا.. الترجي يحل بالمغرب دون نجمه الأول وعميده وهذا عدد الجماهير التي سترافقه

تأكد بشكل رسمي غياب نجم فريق الترجي التونسي، خليل شمام، عميده ومهاجم المنتخب التونسي الأول، عن مباراة الفريق القادمة أمام الرجاء البيضاوي، يوم السبت المقبل، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار أول مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن معين الشعباني، مدرب الفريق التونسي، كشف صباح اليوم عن التشكيلة النهائية للاعبين الذين سيرحلون للمغرب من أجل خوض مباراة الرجاء، في ديربي مغاربي جديد، بنكهة تاريخية، وهي التشكيلة التي غياب عنها شمام، بسبب الإصابة، لينضاف لزميله، الجزائري، بلال بن ساحة، الغائب لنفس السبب.

وقد وجه مدرب فريق”‘ الدم والذهب” الدعوة لكل من “معز بن شريفية، رامي الجريدي، محمد الصدقي الدبشي، سامح الدربالي، رائد الفادع، إيهاب المباركي، الياس الشتي، حسين الربيع، شمس الدين الذوادي، عبد القادر بدران، محمد علي اليعقوبي، فوسيني كوليبالي”.

بالإضافة إلى “كوامي بونسو، محمد أمين المسكيني، محمد علي بن رمضان، عبد الرؤوف بن غيث، فادي بن شوق، حمدو الهوني، هيثم الجويني، طه ياسين الخنيسي، أنيس البدري، ابراهيم واتارا”.

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ومن المرتقب أن يحل الفريق التونسي، الذي خاض صبيحة اليوم آخر حصة تدريبية له في تونس، من المرتقب أن يحل بالمغرب، مساء اليوم، حيث سيخوض مباراة إعدادية واحدة، يوم غد الجمعة، على أرضية ملعب “دونور”.

وفي السياق ذاته، وحسب نفس المصادر، فإن حوالي 2000 مناصر من عشاق النادي التونسي سيحلون بالمغرب، من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للترجي في هذه المباراة، التي من المرتقب أن تعرف حضورا جماهيريا قياسيا.

إذ أعلن الرجاء، في وقت سابق، بأنه قد تم بيع جميع التذاكر الخاصة بهذه المباراة، على الموقع الإلكتروني الذي رصده لهذا الغرض.

جدير ذكره، أن هذه المباراة سوف تقام يوم السبت وستنطلق على الساعة الثامنة مساء.