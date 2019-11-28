اسود الرافدين تكمل استعداداتها لملاقاة الإمارات

وخاض منتخبنا الوحدة التدريبية مكتمل الصفوف، وبفضل الله لا توجد أية إصابات ولا حرمان في صفوفه.

من جانبه، أكد حارس مرمى منتخبنا الوطني، جلال حسن في بيان لاتحاد الكرة، أن "التدريبات شهدت تركيزا على تلافي أخطاء المباراة السابقة، بالرغم من انها كانت صعبة، وقدم اللاعبون الشباب مجهودا كبيرا، وحرصنا على ان نقدم اداء جيدا بغية إسعاد الجماهير العراقية، اليوم خضنا الوحدة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة منتخب الإمارات غدا، المباراة ليست سهلة، وعلينا ان نكون على قدر المسؤولية من اجل التأهل الى المرحلة الثانية، وهدفنا الوصول الى ابعد نقطة بالبطولة".



واضاف حسن: "اقدم شكري وتقديري الى كل من ساندني، ووقف بجانبي في هذه الفترة، منهم الكابتن فتاح نصيف والمدرب الصربي بورا، وكثيرة هي الاسماء، وهذا أقل ما أقدمه لبلدي وإسعاد جماهيرنا العراقية، وبثقة الملاك التدريبي وزملائي اللاعبين سنكون البلسم لكل جراحات شعبنا العراقي".