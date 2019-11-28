اسود الرافدين تكمل استعداداتها لملاقاة الإمارات

2019-11-28 | 17:24
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اختتم منتخبنا الوطني مرانه الأخير في جامعة قطر تأهبا لمواجهة منتخب الإمارات، غدا، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة خليجي ٢٤ المقامة حاليا في قطر والذي سيحتضنها ملعب خليفة الدولي.
من جانبه، أكد حارس مرمى منتخبنا الوطني، جلال حسن في بيان لاتحاد الكرة، أن "التدريبات شهدت تركيزا على تلافي أخطاء المباراة السابقة، بالرغم من انها كانت صعبة، وقدم اللاعبون الشباب مجهودا كبيرا، وحرصنا على ان نقدم اداء جيدا بغية إسعاد الجماهير العراقية، اليوم خضنا الوحدة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة منتخب الإمارات غدا، المباراة ليست سهلة، وعلينا ان نكون على قدر المسؤولية من اجل التأهل الى المرحلة الثانية، وهدفنا الوصول الى ابعد نقطة بالبطولة".
واضاف حسن: "اقدم شكري وتقديري الى كل من ساندني، ووقف بجانبي في هذه الفترة، منهم الكابتن فتاح نصيف والمدرب الصربي بورا، وكثيرة هي الاسماء، وهذا أقل ما أقدمه لبلدي وإسعاد جماهيرنا العراقية، وبثقة الملاك التدريبي وزملائي اللاعبين سنكون البلسم لكل جراحات شعبنا العراقي".
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