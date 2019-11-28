مقتل متظاهرين اثنين قرب قنصلية إيران جنوب العراق

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رويترزالخميس 2019/11/28 08:25 م بتوقيت أبوظبي
القنصلية الإيرانية بعد اقتحام المتظاهرين وإشعال النار بها - رويترز
أعلنت مصادر طبية عراقية مقتل متظاهرين اثنين، اليوم الخميس، بنيران القوات الأمنية قرب مقر القنصلية الإيرانية التي أحرقت مساء الأربعاء في مدينة النجف جنوب البلاد.
وأسفرت المواجهات عن إصابة 18 متظاهرا بجروح، وفرضت السلطات، ليل الأربعاء، حظرا للتجوال في النجف حتى إشعار آخر، إلا أن المتظاهرين لم يخضعوا له وواصلوا مظاهراتهم مطالبين بإنهاء نفوذ إيران ومليشياتها من العراق.
وقتل في مدينة الناصرية جنوب البلاد 25 متظاهراً وأصيب أكثر من 200 شخص بجروح، حيث شهدت المدينة مواجهات دموية بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، وعلى إثر الأحداث الدامية قرر رئيس الوزراء إقالة القائد العسكري الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تعيينه مسؤولا عسكريا على هذه المدينة التي تشهد منذ ايام احتجاجات متواصلة.
وشيع المتظاهرون الغاضبون جثامين الضحايا بعد ان تمكنوا من إضرام النيران بمقر قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسيين.
ويطالب المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
على الصعيد ذاته، استمرت المظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي للاحتجاجات في البلاد، وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران أسمنتية.
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